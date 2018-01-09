Источник: В Москве автобус наехал на пешеходов

Экстренные службы проверяют информацию о наезде автобуса на пешеходов на проспекте Вернадского в Москве, сообщают агентства со ссылкой на свои источники.

«Поступила информация о наезде автобуса на пешеходов по адресу проспект Вернадского, 53. Могут быть пострадавшие», – сообщает источник «Интерфакса».

Напомним, в декабре в Москве за неделю произошло два крупных дорожных инцидента с наездом пассажирского транспорта на пешеходов. 25 декабря на Славянском бульваре автобус въехал в подземный переход, погибли четверо, пострадали 11 человек. 29 декабря автобус наехал на остановку возле метро «Сходненская», пострадали трое.