Тбилиси назвал визит президента Южной Осетии в Республику Сербскую «российской пропагандой»

Посол Грузии в Турции и Боснии и Герцеговине Ираклий Коплатадзе назвал «частной поездкой представителя оккупационного российского режима» начавшийся во вторник визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Республику Сербскую, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, Босния и Герцеговина поддерживает территориальную целостность Грузии.

«Этот визит является продолжением российской пропагандистской политики по легитимизации оккупационного режима, но это не принесет результата», – заявил грузинский дипломат.

Ираклий Коплатадзе сообщил, что связался с властями Боснии и Герцеговины, которые уведомили его, что не имели информации о прибытии Бибилова и опровергли, что имеет место «официальный визит».

Глава Южной Осетии пробудет в Республике Сербской до 13 января, он проведет официальные переговоры с ее президентом Милорадом Додиком. Одним из итогов визита должно стать подписание протокола о сотрудничестве между Республикой Южная Осетия и Республикой Сербской.