Турция подписала контракт с Eurosam о подготовке к разработке ПРО

Франко-итальянский консорциум Eurosam сообщил о контракте с Турцией на проведение исследования перед разработкой новой системы ПРО.

Контракт подписан в Париже в присутствии президентов Франции и Турции Эмманюэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

Ожидается, что исследование продлится 18 месяцев. Исследование должно способствовать заключению контракта уже на разработку и производство системы ПРО, а также «открывает путь к созданию совместной трехсторонней противоракетной обороны».

Три страны рассчитывают, что к 2025 году им удастся подготовить систему, которая будет отвечать их «основным операционным потребностям» и сможет противостоять самолетам-невидимкам и баллистическим ракетам.

Eurosam видит также «перспективы для экспорта».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства, по которым Анкара решила приобрести российские комплексы ПВО, а также разбирала причины обеспокоенности Пентагона по поводу интереса союзников к приобретению С-400.

В 2016 году территорию Турции покинули системы ПВО Patriot. Турция заявила о намерении создать собственный комплекс ПРО.