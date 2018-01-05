Самую дорогую в мире бутылку водки нашли опустошенной

Одну из самых дорогих бутылок водки, украденную из коллекции в Дании, обнаружили на стройке в 10 километрах от Копенгагена, сообщили датские правоохранители.

Как уточнили в полиции Копенгагена, бутылку нашел прохожий на строительной площадке в населенном пункте Шарлоттенлунд.

Владелец коллекции Брайан Ингберг рассказал, что бутылка была найдена пустой, повреждений на ней не обнаружено, сообщает Deutsche Welle.

Ингберг добавил, что бутылку изготовили из трех килограммов золота и такого же объема серебра.

О том, что Ингберг всего за три минуты лишился бутылки водки стоимостью 1,3 млн долларов, стало известно 3 января. Он рассказывал, что «одолжил в России» бутылку около полугода назад.

Бутылка, украшенная эмблемой с автомобилем, участвовавшем в ралли Монте-Карло в 1912 году, произведена частной компанией Dartz Motorz, которая базируется в Латвии и специализируется на производстве бронеавтомобилей.

Также сообщалось, что бутылка появлялась в американском сериале «Карточный домик». В одной из сцен российский президент Виктор Петров (актер Ларс Миккельсен) угощал эксклюзивной водкой героя Кевина Спейси – президента США Фрэнка Андервуда.