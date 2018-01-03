Украдена самая дорогая бутылка водки в мире

В Копенгагене водочный коллекционер Бриан Ингберг лишился бутылки водки стоимостью 1,3 млн долларов, ее украли из заведения «Кафе 33» всего за три минуты.

«Я в отчаянии. Эта бутылка была жемчужиной моей коллекции. Из 1,2 тыс. моих бутылок водки эта была совершенно особенной», – признался Ингберг в эфире телеканала ТВ-2, передает ТАСС.

Датчанин подозревает, что в краже может быть замешан его бывший сотрудник. По его мнению, тот изготовил дубликаты ключей от бара и сейфа, где хранилась шестикилограммовая бутылка водки «Руссо-Балт». Полиция Копенгагена уже ищет вора.

Сообщается, что бутылку, сделанную из золота и серебра, Ингберг взял напрокат полгода назад у латвийской компании Dartz Motorz. Компания производит бронированные авто, и позиционирует себя продолжателем традиций известной в прошлом марки «Руссо-Балт».

По словам коллекционера, самая дорогая в мире бутылка водки украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт». На пробке изображен украшенный драгоценными камнями герб Российской империи. Содержимое бутылки фильтруется через слой бриллиантов, проходя через специальную насадку, заверяет производитель.

Также отмечено, что бутылка появлялась в американском сериале «Карточный домик». В одной из сцен российский президент Петров угощал эксклюзивной водкой героя Кевина Спейси – президента США Фрэнка Андервуда.