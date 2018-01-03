На Украине названа предварительная причина смерти правозащитницы Ноздровской

Правозащитница Ирина Ноздровская погибла от множественных колото-резаных ран, сообщили в украинской нацполиции.

«Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов судмедэкспертизы. По предварительной версии, она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран», – заявил руководитель пресс-службы нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает УНИАН.

Жукович также сообщил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся на Украине.

Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и привлечь лучших специалистов к расследованию убийства правозащитницы.

Во вторник полиция Украины называла основные версии убийства правозащитницы Ноздровской. Ранее около 250 человек собрались у здания нацполиции Киевской области с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления киевской нацполиции.