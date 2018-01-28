В Белоруссии подхватили фривольный флешмоб в поддержку ульяновских курсантов

В Сети появилось новое видео в поддержку ульяновских курсантов-летчиков, на этот раз пародию на музыкальный клип Satisfaction сняли сварщики из белорусского Солигорска.

Ролик опубликован на YouTube. На видео рабочие отплясывают в производственном помещении с техникой и инструментами, подражая стилю ульяновских курсантов.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео в стиле БДСМ со студентами ульяновского авиаинститута, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi. Летчики восприняли пародийное видео как «плевок». Тем не менее, Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления студентов, хотя ректору института Сергею Краснову было внесено представление.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал курсантов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поощрить молодых людей, опубликовавших клип.

Кроме того, в России и других странах снимают видео в поддержку ульяновских курсантов. К флешмобу присоединились курсанты-суворовцы, студенты мореходного училища, спортсмены-конники, молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» и студентки рязанского техникума. Эротичным танцем отличились девушки из Армии обороны Израиля. Стриптизерши из Читы представили «профессиональный» ролик в стиле БДСМ. Даже пенсионерки сняли видео в поддержку ульяновских курсантов.