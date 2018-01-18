Жириновский предложил поощрить снявших скандальный клип курсантов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что курсантов ульяновского авиационного института, снявших скандальный клип на песню Satisfaction, нужно не наказывать, а поощрять.

«Это их досуг. Они танцевали, не напились пьяные. Они танцуют, они молоды. Мы старые, так не можем уже. Форма одежды тоже нормальная. Жарко там, топят хорошо, +25, чего ж потеть. Это общежитие, это их дом. Никто не имеет права заглядывать туда. Другое дело, выложили в соцсеть», - заявил он RT.

По его мнению, гонения на этих молодых людей надо немедленно прекратить.

«Надо поощрять! Пусть вся молодежь танцует в вузах, на перерывах, где это возможно», - заявил Жириновский.

Жириновский о танцах ульяновских курсантов: Это поощрять надо https://t.co/wmmAeCCGCL pic.twitter.com/nHlw5HrsaN — RT на русском (@RT_russian) 18 января 2018 г.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута также не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Сам ректор сравнил скандальное видео с курсантами с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.