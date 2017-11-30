Ректор ульяновского авиаинститута понес наказание за танец курсантов

Ректору Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) Сергею Краснову внесено представление в связи с публикацией в интернете видео с курсантами вуза, танцующими в нижнем белье.

«В связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», локальных правовых актов института ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры, передает RT.

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



В четверг Приволжская транспортная прокуратура по итогам проверки не нашла оснований для отчисления студентов. Ведомство поставило вопрос о привлечении педагогов, виновных в случившемся, к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что Краснова вызвали в Росавиацию, где ему объявят выговор из-за появления скандального видео с курсантами-летчиками, которые сняли неприличный ролик в стиле BDSM, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi Satisfaction. Кроме того, курсантов в связи с этим проверит спецкомиссия.

Сам Сергей Краснов сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.