Ректор ульяновского авиаинститута понес наказание за танец курсантов

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18 января, четверг | Последнее обновление — 18:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Грызлов: США санкционировали решение конфликта в Донбассе силовым методом
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Российский космос проигрывает Илону Маску
Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно
Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»
Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США
Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ
Русские роботы на страже гидрокосмоса
Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
Чего США добиваются от Казахстана
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них
Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
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Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России
В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом годуПодробности...
В пермской школе № 127 произошла резня
Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянииПодробности...
Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целейПодробности...
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