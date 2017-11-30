Снявших скандальное видео ульяновских курсантов проверит спецкомиссия

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о создании специальной комиссии для проверки появившегося в Сети ролика с танцами полуобнаженных курсантов Ульяновского института гражданской авиации им. Б. П. Бугаева.

«Мы уже создали совместную с федеральным Министерством транспорта и Росавиацией соответствующую комиссию для изучения ситуации», – передает РИА «Новости» слова Морозова.

Напомним, во вторник в соцсетях появилось видео с якобы студентами УИГА, которые сняли неприличный ролик в стиле BDSM, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi Satisfaction.

Ректор Ульяновского института гражданской авиации (УВАУГА) Сергей Краснов сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.