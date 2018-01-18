Прокуратура не выявила оснований для отчисления студентов из-за скандального танца

Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута провела проверку и не нашла оснований для отчисления студентов.

Прокуратура установила, что в подготовке ролика, вызвавшего неоднозначную реакцию общественности, приняли участие студенты первого курса Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правилами внутреннего распорядка курсантов и предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, а также иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», – говорится на сайте прокуратуры.

Ведомство сообщило, что приняты меры к администрации УИГА, «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением ФЗ «Об образовании» и локальных правовых актов». Ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов, виновных в случившемся, к дисциплинарной ответственности.

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



Ранее сообщалось, что Краснова вызвали в Росавиацию, где ему объявят выговор из-за появления скандального видео с курсантами-летчиками, которые сняли неприличный ролик в стиле BDSM, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi Satisfaction. Кроме того, курсантов в связи с этим проверит спецкомиссия.

Сам Краснов сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.