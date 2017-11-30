Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно.

Клип курсантов Института гражданской авиации из Ульяновска вызвал мощный резонанс в социальных сетях. Ректору Ульяновского института гражданской авиации Сергею Краснову объявлен выговор. Кроме того, он сравнил скандальное видео с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Известно, что всех участников пародии на клип Benny Benassi Satisfaction до конца недели намерены исключить из летного училища, а их действия проверит спецкомиссия. Масла в огонь подливает тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно, однако знакомые горе-танцоров отрицают их причастность к ЛГБТ.

На сайте change.org появилась петиция, созданная неким Андреем Борисенко, который просит не исключать 14 курсантов. На момент выхода этого материала ее подписали более 3 тыс. человек.

«На курсантов началась травля со стороны СМИ, начальства института и ФАВТ. В результате этого курсанты были сняты с пар в институте, что нарушает их право на образование. Из-за скандала, раздутого СМИ, они могут быть отчислены за безобидную пародию. Подразумевалось, что видео – шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей».

Борисенко подчеркнул, что эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования курсантов. «Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек фактически без объяснения причин. В пятницу утром хотят оформить отчисление данных курсантов».

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



Шутка или провокация?

Реакция на ролик оказалась полярной: одни считают, что это нарушение устава и позор российской авиации и оскорбление ветеранов-летчиков, другие расценивают видео как шутку.

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов сообщил газете ВЗГЛЯД, что в молодости допустимы многие глупости, однако фатальной ошибкой первокурсников было решение выложить видео в открытый доступ.

«За такую ошибку с них, фигурально выражаясь, надо было снять трусы, положить на лавку и выпороть плетками. Увольнять не надо, но наказать обязательно. Такой безобразной картинкой они оскорбляют всех летчиков. В летные училища и институты поступают лучшие люди страны, проходят сложную подготовку. Это плевок в сторону тысяч командиров экипажей. Вы покупаете билет на самолет до Парижа, Хабаровска или Нью-Йорка и доверяете пилоту свою жизнь. За это они достойны самого строгого наказания, а главное – отметить пробелы в воспитательной работе, чтобы не допустить подобного в будущем».

Правда, некоторые люди военного звания, хоть и не летчики, призывают быть снисходительными к курсантам. В частности, старший телефонист-планшетист, сержант запаса РВСН РФ Ирина Федотова (годы службы 1986–1999).

«Видео можно было бы расценивать как оскорбление, если бы в описании не было указано, что это пародия, – полагает она. – На пародии обижаться нельзя, у нас ведь есть юмор, отличный от условного Петросяна».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не понял, почему ролик вызвал такой ажиотаж, и назвал ситуацию проблемой отцов и детей.

«Станцевали не так, показали не то. Зачем это так много обсуждать? Это все наше неуемное желание кого-то наказать, осудить... Это в чистом виде проблема отцов и детей: в 18 лет хочется совсем не того, чего в 50–60 лет, и это естественно. И старшие не очень и не всегда понимают молодежь», – написал политик в своем Telegram-канале.

Строем под «Голубую луну»

Telegram-канал Life Shot отметил, что видео было снято еще в прошлом году, кто-то выложил его в Сеть случайно. «Сокурсник одного из участников клипа уверяет, что никаких геев и БДСМ на курсе нет, все любят девочек, а видео снимали для себя. Сейчас в вузе очень жарко, идет серьезное разбирательство. Подключился президент МАКСа, требует отставки всех участников».

Авторы других каналов отмечают, что подобные истории на военных кафедрах не единичные, другие усмотрели в этом искусственную смену повестки, поскольку критиковать курсантов из Ульяновска гораздо проще, что решать проблемы с безопасностью после инцидента в пермской школе.

«Занятно смотреть, сколь быстро общественное мнение переключилось с обсуждения истоков пермской трагедии на обсуждение «неподобающего» пародийного видеоклипа от курсантов Ульяновского летного училища. Оно и понятно. Никому не нужные, в том числе даже и собственным родителям, подростки, поехавшие крышей и устроившие резню в школе, – тема слишком сложная. Неприятная. Причем для многих – здесь и вопросы воспитания, и отношения к детям, и организации общественной безопасности (привет миллионам протирающих штаны и совершенно бессмысленных охранников!). Не хочется обо всем этом думать. Понимаем. Проще дружно возмущаться эротическим клипом и клеймить потерявшую всякий стыд молодежь. Как обычно», – пишет Telegram-канал «Русское будущее».

«В интернетах бурление по поводу клипа, снятого будущими летунами в ульяновском училище ГА, танцующими в трусах и фуражках под Satisfaction. Народ усматривает порушение и скрепоразогнутие. Народу, кажется, заняться нечем.

Коллеги, имевшие опыт преподавания в военных вузах и на военных кафедрах, вспоминают, как иные граждане строем под «Голубую луну» ходили, – и ничего, мир не рухнул. Добрее надо быть.

И не забыть получить на складе чувство юмора по нормативу», – считают авторы Telegram-канала «Капитан Врунгель»

И действительно, практически любой выпускник вуза может вспомнить случай, выходящий за рамки устава.

В прошлом году в Сети появился видеоролик с военнослужащим, обучающимся в Воронежском военном авиационном инженерном институте. На ролике молодой курсант танцует под песню участницы телепроекта «Дом 2» Ольги Бузовой, копируя движения певицы.

В разные годы подобные случаи повторяли и солдаты-срочники, танцуя тектоник, но все они избежали наказания.