Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

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18 января, четверг  |  Последнее обновление — 06:27  |  vz.ru
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Россияне перестали экономить и вернулись к практике жизни в долг

В России снова бум потребительского кредитованияФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Потребительское поведение российских граждан, судя по всему, вновь изменилось. И хотя кризис нельзя назвать полностью завершившимся, жители России начали гораздо больше тратить – и гораздо больше занимать в долг. Еще не так давно они в массе своей предпочитали сберегать, а не тратить. Как объясняется происходящее и чем это может грозить? Подробности...
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Назарбаев пробует сдвинуть отношения России и США с нулевой отметки

Назарбаев, общавшийся со всеми президентами США после распада СССР, пока присматривается к новому американскому лидеру, отмечают экспертыФото: Kevin Lamarque/Reuters
Поездка Нурсултана Назарбаева к Дональду Трампу принесла Казахстану контракты на несколько миллиардов долларов. Но в первую очередь первый визит «центральноазиатского патриарха» к 45-му президенту США был своего рода проверкой. Назарбаев, эффективно выполняющий роль миротворца, безусловно, заинтересован во «взламывании льда» в американо-российских отношениях. Удастся ли миссия мира на сей раз? Подробности...
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Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Минздраву показалось, что россияне за пять лет стали на 80 процентов трезвееФото: В. Говорков
Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего? Подробности...
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Пентагон и ЦРУ загоняют Трампа в сирийскую ловушку

Американцам успешно удается загнать любую локальную войну в тупик на долгие годыФото: Rodi Said/Reuters
Известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара. Но если правительству Асада пока спешить некуда, то турки нацелились на крупную военную операцию. В конечном счете эта странная идея грозит оказаться ловушкой для Трампа, поскольку обречена на провал. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Одиночество Путина

Андрей Бабицкий, журналист
Еще лет пять назад я с негодованием отверг бы саму вероятность того, что с моего языка сойдут подобные слова, что я не буду стесняться выражать свое уважение российскому президенту. Подробности...
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Единственное отличие Грудинина от Зюганова

Павел Данилин, политолог
Не покушаться! Именно так говорят сейчас, если пытаешься что-то узнать о кандидате от КПРФ Павле Грудинине. Вы, батенька, компромат ищете, уверяют сторонники красных. Подробности...
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Очередной шедевр неподражаемого украинского политического стиля

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На Украине оживились затихшие было политические страсти вокруг войны. Поводом стала работа над так называемым законом о реинтеграции Донбасса. Комментируя закон, обычно прибегают к аргументу, что он нарушает Минские соглашения. Подробности...
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        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

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          на ваш взгляд


          Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?

          Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

          Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вуза   17 января 2018, 20:40
          Фото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
          Текст: Виктория Федотова

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          Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно.

          Клип курсантов Института гражданской авиации из Ульяновска вызвал мощный резонанс в социальных сетях. Ректору Ульяновского института гражданской авиации Сергею Краснову объявлен выговор. Кроме того, он сравнил скандальное видео с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Известно, что всех участников пародии на клип Benny Benassi Satisfaction до конца недели намерены исключить из летного училища, а их действия проверит спецкомиссия. Масла в огонь подливает тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно, однако знакомые горе-танцоров отрицают их причастность к ЛГБТ.

          На сайте change.org появилась петиция, созданная неким Андреем Борисенко, который просит не исключать 14 курсантов. На момент выхода этого материала ее подписали более 3 тыс. человек.

          «На курсантов началась травля со стороны СМИ, начальства института и ФАВТ. В результате этого курсанты были сняты с пар в институте, что нарушает их право на образование. Из-за скандала, раздутого СМИ, они могут быть отчислены за безобидную пародию. Подразумевалось, что видео – шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей».

          Борисенко подчеркнул, что эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования курсантов. «Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек фактически без объяснения причин. В пятницу утром хотят оформить отчисление данных курсантов».

          На ваш взгляд

           
          Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?



          Обсуждение: 47 комментариев

          Шутка или провокация?

          Реакция на ролик оказалась полярной: одни считают, что это нарушение устава и позор российской авиации и оскорбление ветеранов-летчиков, другие расценивают видео как шутку.

          Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов сообщил газете ВЗГЛЯД, что в молодости допустимы многие глупости, однако фатальной ошибкой первокурсников было решение выложить видео в открытый доступ.

          «За такую ошибку с них, фигурально выражаясь, надо было снять трусы, положить на лавку и выпороть плетками. Увольнять не надо, но наказать обязательно. Такой безобразной картинкой они оскорбляют всех летчиков. В летные училища и институты поступают лучшие люди страны, проходят сложную подготовку. Это плевок в сторону тысяч командиров экипажей. Вы покупаете билет на самолет до Парижа, Хабаровска или Нью-Йорка и доверяете пилоту свою жизнь. За это они достойны самого строгого наказания, а главное – отметить пробелы в воспитательной работе, чтобы не допустить подобного в будущем».

          Правда, некоторые люди военного звания, хоть и не летчики, призывают быть снисходительными к курсантам. В частности, старший телефонист-планшетист, сержант запаса РВСН РФ Ирина Федотова (годы службы 1986–1999).

          «Видео можно было бы расценивать как оскорбление, если бы в описании не было указано, что это пародия, – полагает она. – На пародии обижаться нельзя, у нас ведь есть юмор, отличный от условного Петросяна».

          Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не понял, почему ролик вызвал такой ажиотаж, и назвал ситуацию проблемой отцов и детей.

          «Станцевали не так, показали не то. Зачем это так много обсуждать? Это все наше неуемное желание кого-то наказать, осудить... Это в чистом виде проблема отцов и детей: в 18 лет хочется совсем не того, чего в 50–60 лет, и это естественно. И старшие не очень и не всегда понимают молодежь», – написал политик в своем Telegram-канале.

          Строем под «Голубую луну»

          Telegram-канал Life Shot отметил, что видео было снято еще в прошлом году, кто-то выложил его в Сеть случайно. «Сокурсник одного из участников клипа уверяет, что никаких геев и БДСМ на курсе нет, все любят девочек, а видео снимали для себя. Сейчас в вузе очень жарко, идет серьезное разбирательство. Подключился президент МАКСа, требует отставки всех участников».

          Авторы других каналов отмечают, что подобные истории на военных кафедрах не единичные, другие усмотрели в этом искусственную смену повестки, поскольку критиковать курсантов из Ульяновска гораздо проще, что решать проблемы с безопасностью после инцидента в пермской школе.

          «Занятно смотреть, сколь быстро общественное мнение переключилось с обсуждения истоков пермской трагедии на обсуждение «неподобающего» пародийного видеоклипа от курсантов Ульяновского летного училища. Оно и понятно. Никому не нужные, в том числе даже и собственным родителям, подростки, поехавшие крышей и устроившие резню в школе, – тема слишком сложная. Неприятная. Причем для многих – здесь и вопросы воспитания, и отношения к детям, и организации общественной безопасности (привет миллионам протирающих штаны и совершенно бессмысленных охранников!). Не хочется обо всем этом думать. Понимаем. Проще дружно возмущаться эротическим клипом и клеймить потерявшую всякий стыд молодежь. Как обычно», – пишет Telegram-канал «Русское будущее».

          «В интернетах бурление по поводу клипа, снятого будущими летунами в ульяновском училище ГА, танцующими в трусах и фуражках под Satisfaction. Народ усматривает порушение и скрепоразогнутие. Народу, кажется, заняться нечем.

          Коллеги, имевшие опыт преподавания в военных вузах и на военных кафедрах, вспоминают, как иные граждане строем под «Голубую луну» ходили, – и ничего, мир не рухнул. Добрее надо быть.

          И не забыть получить на складе чувство юмора по нормативу», – считают авторы Telegram-канала «Капитан Врунгель»

          И действительно, практически любой выпускник вуза может вспомнить случай, выходящий за рамки устава.

          В прошлом году в Сети появился видеоролик с военнослужащим, обучающимся в Воронежском военном авиационном инженерном институте. На ролике молодой курсант танцует под песню участницы телепроекта «Дом 2» Ольги Бузовой, копируя движения певицы.

          В разные годы подобные случаи повторяли и солдаты-срочники, танцуя тектоник, но все они избежали наказания.


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