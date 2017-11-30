Порожденный курсантами-летчиками фривольный видео-флешмоб стремительно разросся (видео)

Студенты со всей России снимают видео в поддержку ульяновских курсантов, сделавших пародию на клип Satisfaction.

В Сети за последние сутки появилось несколько новых роликов, снятых в целях поддержки студентов Ульянвоского института гражданской авиации. На всех видео пародируется клип Satisfaction итальянского музыканта Benny Benassi, ставший популярным в 2003 году.

Видео, снятое студентками медколледжа из города Димитровграда Ульяновской области.

Студенты одного из строительных колледжей страны также поучаствовали во флешмобе.

Курсанты-суворовцы не остались в стороне от акции.

Свою версию Satisfaction записали и студенты мореходного училища.

Ульяновских курсантов поддерживают не только студенты. В Сети появился ролик с соответствующей пародией спортсменов-конников.

Напомним, ранее видеоролики в поддержку студентов УИГА сняли молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» и студентки рязанского техникума.

Первыми в поддержку курсантов выступили студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново в Ульяновской области, которые также сняли эротический клип.

В четверг Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Сам ректор сравнил скандальное видео с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал курсантов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодых людей, снявших клип, нужно не наказывать, а поощрять.