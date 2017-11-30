В Сети появился клип с танцами в поддержку курсантов-летчиков из Ульяновска

Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново в Ульяновской области сняли эротический клип, чтобы поддержать курсантов института гражданской авиации.

Студенты из сельскохозяйственного техникума решили поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых руководство вуза собирается отчислить, сообщил Telegram-канал Life Shot.

Молодые люди из техникума сняли видео, на котором повторяют движения студентов УИГА, однако скрывают лица, чтобы их причастность не была доказана и они не повторили участь курсантов.

«Теперь можно наснимать кучу стебной обнаженки и назвать это поддержкой. Вот так всегда: первым влетает, а последователи срывают лавры», – отмечают авторы канала.

Напомним, ранее в Сети появился пародийный видеоролик на клип Benny Benassi Satisfaction, сделанный курсантами-летчиками. Он вызвал мощный резонанс в соцсетях: часть пользователей критиковала чрезмерно откровенный танец, другие говорили, что в видеоролике нет ничего предосудительного.

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



В профильной группе Ульяновского института гражданской авиации выпускник УИГА Константин Олексин отметил, что, проявляя творческие способности и энтузиазм при создании видеоклипа, участники проявили свободу, но любая свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (орфография и пунктуация сохранены):

«Кто-то не может теперь свободно гордиться тем, что он выпускник ШВЛП-УВАУ ГА –УИ ГА, теперь на службе и на работе у многих с издевкой спрашивают, не этот вуз ли он заканчивал. Они не учли, что у некоторых моральные принципы отличаются от их, что честь и совесть еще не попрана прогрессивными ценностями. Я не осуждаю их за танец. Мне просто не нравится, что это произошло в моем любимом Училище, в моем втором доме. При других обстоятельствах я просто бы поулыбался над глупостью. Не знаю, какое наказание для них последует, но одно знаю точно: хороший урок для избавления от детской дурости должен быть. P.S. Идею они взяли, явно, у британских коллег, но бывают и другие курсанты, у которых стоило бы поучиться», – считает выпускник вуза.