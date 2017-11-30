Юноши в футболках МЧС и рязанские студентки станцевали в поддержку ульяновских курсантов

В Сети появились новые ролики в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), на этот раз пародийное видео под песню Satisfaction сняли молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» и студентки рязанского техникума.

Первый ролик опубликован на YouTube. На видео молодые люди танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем, видимо, в здании студенческого общежития, однако они стараются не показывать свои лица.

Пользователи Сети похвалили участников видео за инициативность и решение поддержать ульяновских курсантов. «Есть еще студенческая солидарность! Не совсем мы безнадежны. Молодцы, ребята! Даешь бой ханжеству!» – написала Наталья Белянина.

Однако некоторые все-таки сочли поведение молодых людей недопустимым, добавив, что за «фривольные» клипы их следует наказать.

Еще одно видео в поддержку студентов-пилотов из Ульяновска сняли студентки рязанского техникума. «Кто просил женскую версию? Рязановский техникум продолжает ловить хайп», – сказано в подписи к ролику в соцсети «ВКонтакте».

На видео девушки танцуют с кастрюлей, поварешкой и утюгом в общежитии, скрыв лица очками и шарфами. «Ребята, мы с вами», – кричат девушки в конце ролика.

Ранее студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново в Ульяновской области также сняли эротический клип, чтобы поддержать курсантов института гражданской авиации.

В четверг Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Сам ректор сравнил скандальное видео с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал курсантов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодых людей, снявших клип, нужно не наказывать, а поощрять.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что история с курсантами ульяновского летного училища стала новой проверкой ценностных ориентиров нашего общества. Причем вовсе не только в смысле отношения к «половым вопросам» – а в понимании чести мундира.