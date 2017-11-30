Реакция на «шутку курсантов» многое говорит о российском обществе

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19 января, пятница  |  Последнее обновление — 07:17  |  vz.ru
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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
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Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
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Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Руслан Осташко, политолог
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        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
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        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?

          Реакция на «шутку курсантов» многое говорит о российском обществе

          Шутка ульяновских курсантов явно не удалась    18 января 2018, 21:15
          Фото: кадр из видео
          Текст: Петр Акопов

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          История с курсантами ульяновского летного училища, снявшимися в странном пародийно-эротическом клипе, стала новой проверкой ценностных ориентиров нашего общества. Да, тех самых скреп, над которыми любят подтрунивать те, для кого «все относительно». Причем вовсе не только в смысле отношения к «половым вопросам» – а в понимании чести мундира.

          Выложенное в Сеть видео, на котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют полуголые под песню Satisfaction итальянца Бенни Бенасси, вызвало резкую реакцию.

          Сначала возмутилось руководство Росавиации – вуз находится в их подчинении, и в ведомстве решили устроить проверку всех обстоятельств и причин «этого безобразного случая». Создали комиссию во главе с одним из заместителей руководителя Росавиации и пообещали, что «ко всем причастным к этому безнравственному эпизоду, как среди руководства Ульяновского института, так и курсантов, будут приняты самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».

          А ректор «прославившегося» института Сергей Краснов даже сравнил видео студентов с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя:

          «Печально. Но такое прощать невозможно.

          Что уж там нашло на них – личность хотели проявить или что-то творческое на них нашло, но это издевательство. Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА – это храм наук, который дает путевки в жизнь».

          Когда новости об ульяновской истории разнеслись по СМИ, в Сети появилась петиция в поддержку курсантов, в которой они объявлялись жертвами травли, которые «из-за скандала, раздутого СМИ (...) могут быть отчислены за безобидную пародию»:

          «Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний. В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин».

          На ваш взгляд

           
          Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?



          Обсуждение: 200 комментариев

          По соцсетям понеслась волна шуток насчет тупости и отсутствия чувства юмора у тех, кто назначил проверку – как же так, студенты просто пошутили, а им теперь сломают жизнь.

          Впрочем, уже к пятнице стало понятно, что никто никого отчислять не будет – ректору вынесли представление, транспортная прокуратура не нашла в действиях курсантов оснований для отчисления. А один из «героев» ролика, первокурсник, написал в объяснительной записке, что клип «не был снят с целью пропаганды чего-либо», распространять его не собирались, а выложил в Сеть его некий курсант четвертого курса.

          На этом история вроде закончилась – одни сетуют на падение нравов и морали у молодежи (клип имеет и явные гомосексуальные оттенки), другие возмущаются «наступающим мракобесием» и «диктатурой ханжеской власти». Но история в Ульяновске на самом деле не об этом. Она о том, что у общества есть понимание добра и зла, и оно готово их отстаивать.

          Дело ведь не в том, что курсанты снялись в таком клипе. То есть в этом тоже, по мнению большинства, нет ничего хорошего, потому что понравиться подобное «творчество» могло только людям с размытыми представлениями о мужском и женском, о мужественности и женственности. Ну, это большая проблема – это размывание активно идет все постсоветские годы, и само русское общество выражает все большее недовольство этим процессом. Но виноваты в этом различные «элиты», в том числе и «мастера культуры», а уж точно не курсанты летного училища – они жертвы.

          Кроме того, людей возмутило то, что на раздетых курсантах были форменные фуражки училища – то есть они в буквальном смысле слова позорили честь мундира. То, что сами курсанты этого не понимали, ни в коей мере не освобождает их от ответственности – моральной уж точно.

          Да, это гражданское училище – но к летчикам, к форме у нас всегда относились практически как к военным. Поэтому неудивительно, что самым сильным образом оскорбились именно сами летчики. Кому-то фразы из заявления Росавиации могут показаться корявыми или излишне пафосными – но по сути-то в ведомстве совершенно правы.

          «Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы. Гражданская авиация – это высокоответственная отрасль, в которой дисциплина и порядок – залог качества и безопасности. Эти принципы были самым бестолковым и глупым образом нарушены в стенах вуза».

          Ха-ха, кому нужна ваша фуражка – говорят борцы за «все относительно». Да конечно, никому – и форма не нужна, зачем она, это же все условности, да? Со стеба над тем, что вчера было гордостью, а сегодня стало ничем, начинается деградация – профессии, семьи, государства. Зачем вам это «супруг», «глава семьи», «венчание», «отвечает перед Богом за жену и детей» – давайте просто оставим «муж»? Суть-то не меняется? А чуть позже – зачем вам этот загс, официальные документы – давайте просто «гражданский муж», главное ведь любовь, да? А в итоге – кризис семьи как таковой, падение рождаемости, вымирание и исчезновение народа.

          Казалось бы, и правда – да при чем здесь фуражка и клип? Они же дети, творят, пробуют, шутят. Ну, насчет «творят» все достаточно быстро выяснилось – клип оказался просто повторением сюжета видео, которое выложили в Сеть пару лет назад британские военные.

          В Великобритании, впрочем, подобная бэдээсэмовская «мода» имеет глубокие национальные корни – все-таки частные школы столетиями воспитывали именно через насилие, причем гомосексуальное.

          А у нас это что – бездумное подражание тому, сути чего даже и не понимают? Ну да, «дети» же. Детей как будто бы не жалко – но дело тут в уважении к мундиру, к форме, к традиции, к тому, что связывает нас с нашими предками. И потомками – которым нужно объяснять, что к чему.

          Чтобы поняли. Как правильно сказал ульяновский губернатор Морозов, нужно, чтобы это послужило им уроком на всю жизнь.


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