Опубликована объяснительная курсанта - участника скандального клипа

В Сети оказалась объяснительная от одного из курсантов Ульяновского института гражданской авиации, который участвовал в съемках скандального пародийного клипа на песню Satisfaction; в ней он заявил, что видео было развлекательным, а в сети оказалось случайно.

В объяснительной, фото которой опубликовал Telegram-канал Mash, курсант пишет, что действительно принял участие в съемках клипа, который был исключительно развлекательным и «не был снят с целью пропаганды чего-либо». Отмечается, что видео было пародией на известный клип, распространять его курсанты не собирались.

«Как видео попало в Сеть, я не знаю, но знаю, что распространил его курсант 4 курса Дмитрий», - пишет один из участников съемок, которые, по его словам, состоялись еще 21 октября 2017 года.

Далее курсант, судя по всему, первокурсник, раскаивается в том, что принял участие в съемках клипа.

«Тогда я еще не понимал, что началась уже самостоятельная, взрослая жизнь. На тот момент я еще не привык к режиму. Оторвавшись от родителей, мне было сложно первое время. И сняться в этом видеоролике – это было необдуманное детское решение, о котором я очень сильно сожалею», – написал курсант.

Отметим, что датирована объяснительная 16 января.

На ваш взгляд Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ? Да, как можно более строгого

Да, но незначительного

Нет, их не нужно никак наказывать



Между тем, Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов.

В то же время ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Краснова перед этим вызвали в Росавиацию, чтобы объявить выговор из-за появления скандального видео с курсантами.

Ректор сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.