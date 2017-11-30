Стриптизерши из Читы поддержали ульяновских летчиков «профессиональным» видео

В поддержку студентов из Ульяновска, снявших клип на песню Satisfaction, станцевали стриптизерши из Читы.

Видео стало еще одним роликом в копилку Satisfaction Сhallenge, который объявили неравнодушные пользователи интернета.

Стриптизерши выложили ролик, в котором станцевали эротический танец под песню итальянского диджея Бенни Бенасси. Помимо них ульяновских курсантов поддержали пенсионерки, летчик, домохозяйки, участники шоу «Вечерний Ургант» и другие.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов, однако ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Курсанты сняли видео в октябре 2017 года, и сообщили, что не думали, что это видео получит огласку, поэтому и согласились принять в нем участие.

Сам ректор сравнил скандальное видео с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал курсантов. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что молодых людей, снявших клип, нужно не наказывать, а поощрять.