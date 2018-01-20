Участники шоу «Вечерний Ургант» поддержали ульяновских курсантов новым клипом

Участники «Вечернего Урганта» поддержали курсантов из Ульяновска новым клипом на композицию Benny Benassi «Satisfaction».

Видео клипа появилось в Instagram шоу «Вечерний Ургант».

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Сам ведущий телепрограммы – Иван Ургант – в клипе танцует в халате.

Напомним, своеобразный флешмоб стал набирать обороты после того, как в соцсетях появилось видео в стиле БДСМ со студентами ульяновского авиаинститута, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi.

Летчики восприняли пародийное видео как «плевок». Однако Приволжская транспортная прокуратура не нашла оснований для отчисления студентов, а ректору института было внесено представление.

Тем временем израильские девушки-военные поддержали ульяновских курсантов эротичным танцем.