Установлены личности всех 12 курсантов УИГА из скандального видеоролика

В соцсетях появилась информация обо всех курсантах Ульяновского института гражданской авиации, ставших фигурантами скандала с пародийным видео в стиле BDSM.

Список с фото опубликовал Telegram-канал Mash. На каждого из студентов есть личная «пояснительная записка». «Дима (Алексеев – прим. ВЗГЛЯД) тоже учится на бюджете, стать пилотом – его большая детская мечта. В Ульяновск он приехал из Чебоксар. Сняться в пародии Диму уговорили однокурсники, сказали, что клип останется на память. На страничке «ВКонтакте» у Димы много фотографий с любимыми самолетами», – говорится там.

Студенты объясняют свое участие в ролике по-разному. «Альберт [Шеффер] – целевик от «Комиавитранс», приехал поступать в институт из Сыктывкара. Отец студента работает в МЧС Коми. Свое участие в съемках Альберт объясняет тяжелым эмоциональным состоянием после переезда в другой город», – говорится в соцсетях.

Некоторые из курсантов сообщили, что не думали, что это видео получит огласку, поэтому и согласились принять в нем участие.

В четверг в Сети появилась объяснительная от одного из курсантов УИГА, который участвовал в съемках скандального пародийного клипа на песню Satisfaction, где он заявил, что видео было развлекательным, а в интернете оказалось случайно.

Приволжская транспортная прокуратура после появления скандального ролика с курсантами ульяновского авиаинститута не нашла оснований для отчисления студентов. В то же время ректору института Сергею Краснову внесено представление, поставлен вопрос о привлечении педагогов к дисциплинарной ответственности.

Краснова перед этим вызвали в Росавиацию, чтобы объявить выговор из-за появления скандального видео с курсантами. До этого ректор сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

Ранее в Сети появился пародийный видеоролик на клип Benny Benassi Satisfaction, сделанный курсантами-летчиками. Он вызвал мощный резонанс в соцсетях: часть пользователей критиковала чрезмерно откровенный танец, другие говорили, что в видеоролике нет ничего предосудительного.