США модернизировали крупнейшую авиабомбу

Соединенные Штаты модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас – авиабомбу GBU-57, сообщила представитель американских ВВС капитан Эмили Грабовски.

По ее словам, новая модификация «более эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра. Нести ее может только бомбардировщик B-2.

Bloomberg пишет, что GBU-57 может быть использована против подземных сооружений в Северной Корее. При этом в начале 2012 года американские СМИ писали, что модернизация глубинных бомб нужна для борьбы с Ираном.

В январе 2018 года бомбардировщики B-2 были размещены на острове Гуам в Тихом океане. Грабовски не уточнила, были ли направлены в этот регион и GBU-57.

Напомним, в апреле прошлого года США применили в Афганистане бомбу GBU-43/B, которая получила прозвище «мать всех бомб». Пентагон сообщил об уничтожении 36 террористов в результате удара, однако позднее в СМИ появились сообщения, что боевики потерь не понесли.

В России также есть аналогичное вооружение – авиационная вакуумная бомба повышенной мощности (АВБПМ), известная как «папа всех бомб».