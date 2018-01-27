От Порошенко потребовали уволить Климкина за «провал дипломатии»

Националистическая партия «Свобода» потребовала от президента Украины Петра Порошенко осудить решение Сейма Польши о пропаганде бандеровской идеологии и уволить главу МИД Павла Климкина за «провал отечественной дипломатии».

«Требуем от президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия: безотлагательно инициировать и созвать внеочередную сессию для адекватной оценки решения Сейма Польши; уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии; призываем президента Украины Петра Порошенко как ответственного за внешнюю политику немедленно публично осудить решение польского Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, которое отобрал преступный режим Януковича», – передает РИА «Новости» заявление националистов.

Также в партии назвали решение польского Сейма «прямым вмешательством во внутренние дела Украины и, по сути, выдвижением территориальных претензий» и возложили всю ответственность перед страной на президента Порошенко.

«Такие решения польского Сейма – это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей», – заявили в партии.

Напомним, ранее Сейм Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины и отрицание Волынской резни, которую сенат республики в 2016 году признал геноцидом.

В ответ на это министерство иностранных дел Украины выразило «глубокую обеспокоенность» решением польского Сейма.