Киев ответил Польше на запрет «бандеровской идеологии»

Министерство иностранных дел Украины выразило «глубокую обеспокоенность» решением польского Сейма ввести уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины и отрицание Волынской резни.

«Чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение (Сейма Польши – прим. ВЗГЛЯД) изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборантов третьего рейха», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Напомним, Сейм Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины и отрицание Волынской резни, которую сенат республики в 2016 году признал геноцидом.

Степан Бандера – идеолог украинского национализма, один из создателей Украинской повстанческой армии* (УПА*) и главарь террористической ОУН*, которая имеет непосредственное отношение к массовому убийству поляков на Волыни в 1942–1945 годах.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Киева и Варшавы по вопросам исторической памяти.