Правительство определилось со сроками пробной переписи населения

Пробная перепись населения пройдет в октябре 2018 года на десяти территориях России; охват составит около 550 тыс. человек.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Мероприятия будут проведены на следующих территориях: Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район Хангаласский улус в Якутии, Алеутский район Камчатского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, городской округ Минусинск Красноярского края, Великий Новгород, посёлок городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Целью проведения пробной переписи населения указана «отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения 2020 года с учётом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде».

Ранее в правительстве определились со сроками проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.