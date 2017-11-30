Чехи проехали «кругосветку» на старой «копейке»

В Чехии завершилось 10-месячное кругосветное путешествие Филипа Вогела и Петра Явурека, совершенное ими на автомобиле ВАЗ-2101 1975 года выпуска.

По словам Вогела, автомобиль был куплен по объявлению за 15 тыс. крон (около 600 евро), передает РИА «Новости».

За время путешествия чехи преодолели 56 тыс. километров, посетили более 30 стран и на четырех континентах.

Путешественники сообщили, что испытывают чувство гордости от того, что им удалось преодолеть легендарную дорогу Pamir Highway в Таджикистане.

Они также рассказали о своих опасениях, что власти Соединенных Штатов не впустят их на свою территорию из-за бумажных проволочек.

Модель ВАЗ-2101, прототипом которой стал Fiat 124 и которая в народе получила название «копейка», выпускалась в СССР с 1970 по 1988 год, положив начало серии «классических» моделей Волжского автомобильного завода.

Напомним, в мае 2012 года завершилась первая в истории «кругосветка» на такси.