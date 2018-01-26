В ЦБ назвали объем платежей по внешнему долгу российских компаний

В первом и втором кварталах 2018 года платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, могут составить 28,7 и 15,3 млрд долларов соответственно, сообщили в ЦБ.

«Согласно данным макроэкономической статистики, в первом и втором кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 28,7 млрд и 15,3 млрд долларов соответственно», – цитирует ТАСС сообщение ЦБ.

Как сообщала а ноябре газета ВЗГЛЯД, ЦБ совместно с другими ведомствами разрабатывает механизм, ограничивающий совокупную валютную долговую нагрузку нефинансовых организаций.