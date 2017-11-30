Активистка Femen в Киеве по ошибке разделась не у того посольства

Активистка движения Femen перепутала посольства Чехии и Словакии и по ошибке провела «голую» акцию против чешского президента Милоша Земана у здания не имеющего отношения к Праге диппредставительства.

Активистка Александра Немчинова, выступающая против переизбрания Земана на второй срок, обнажилась у посольства Словакии и, взяв в руки трость, продемонстрировала нанесенную на свое тело надпись «Земан – хромой монстр».

Представители движения Femen считают, что «ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана».

«Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии», – заявили в движении изданию «Страна.ua».

Активистки также признали, что пришли к посольству Словакии по ошибке. Изначально, акцию планировалось провести у посольства Чехии.

Та же активистка в начале января устроила акцию перед американским посольством в Киеве, представ в образе полуобнаженного президента США Дональда Трампа.

Напомним, второй тур выборов президента Чехии состоится 26 и 27 января. Сам Земан отвергает спекуляции о «российском вмешательстве» в выборы в Чехии.