Активистка Femen в Киеве предстала в образе полуобнаженного Трампа

Участница движения Femen устроила акцию перед американским посольством в Киеве, представ в образе полуобнаженного президента США Дональда Трампа.

«В поисках гигантской красной кнопки, заявленной Дональдом Трампом, Femen раздели американского президента у входа в посольство Соединенных Штатов», – передает «Страна.Ua» заявление движения. Издание также публикует фотографию с акции.

Речь идет о недавней перепалке Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по поводу размера «ядерных кнопок».

На теле активистки видна надпись «Мистер Большая Кнопка», в руках она держит чемодан, символизирующий «ядерный чемоданчик» с подписью «ядерный футбол».

В Femen заявили, что таким образом организация высмеивает «войну между двумя шовинистскими толстяками». «Подобная риторика возвращает цивилизацию во времена холодной войны с ее культом ядерной дубинки и гегемонии насильников», – говорится в заявлении сторонников движения. Femen призывает «господ президентов» не уничтожать мир, «если бог обделил их кнопкой».

По информации издания, исполнительницей акции оказалась 36-летняя Александра Немчинова из Донецка.