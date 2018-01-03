Трамп похвастался перед Ким Чен Ыном размером ядерной кнопки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил северокорейскому народу проинформировать лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у главы Белого дома тоже есть ядерная кнопка, но она «куда больше, сильнее и она работает».

Трамп напомнил, что Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе».

«Может кто-то из его истощенного и голодающего режима объяснить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она куда больше, сильнее, чем его, и моя кнопка работает!» – написал американский лидер в своем Twitter.

Напомним, накануне постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР может готовить новое ракетное испытание.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники сообщил, что власти КНДР, якобы, начали подготовку к новому ракетному запуску, который может состояться в ближайшие несколько дней. Подготовительные работы якобы идут на площадке к северу от Пхеньяна, где в ноябре 2017 года была запущена ракета, которую США считают межконтинентальной. В свою очередь телекомпания NBC сообщила со ссылкой на источники, что КНДР может провести новое ракетное испытание в середине этой недели.