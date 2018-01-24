Земан отверг спекуляции о «российском вмешательстве» в выборы в Чехии

В Чехии прошли дебаты между кандидатами на пост президента страны Милошем Земаном и Иржи Драгошем.

Драгош заявил, что Москва якобы вмешивается в выборы в Чехии, но не смог предоставить никаких доказательств, передает ТАСС со ссылкой на Prima.

Земан счел такое заявление оскорбительным для избирателей, которых пытаются представить «толпой, манипулируемой иностранными разведками». Земан сказал, что Драгош «сбивает общественность с толку».

Земан напомнил, что контрразведка Чехии официально опровергла «вмешательство» России.

«Вы считаете нас, тех, кто пришли на выборы, дураками, которым кто-то говорил: «Голосуй именно так». Если бы это была российская разведка, то, наверное, она рекомендовала голосовать за коммунистов, но, как мне известно, коммунисты провалились», – сказал Земан, имея в виду выборы в парламент Чехии.

Второй тур выборов президента Чехии состоится 26 и 27 января.