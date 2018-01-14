Кандидат в президенты Чехии заподозрил спецслужбы России в поддержке Земана

Соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош выступил с утверждением, что российские спецслужбы якобы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на новый срок.

«Я не могу этого доказать, но и Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) допустила такую возможность в своем годовом докладе», – передает РИА «Новости» заявление Драгоша в выступлении по республиканскому радио.

Ранее в воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал Земану провести «инвентаризацию» в своем окружении.

Напомним, после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участках, Милош Земан набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов в Чехии. Помимо Земана в первый тур прошел экс-председатель Академии наук Чехии Йиржи Драгош. Второй тур выборов состоится 26-27 января.