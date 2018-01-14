Чешский премьер посоветовал Земану провести «инвентаризацию» окружения

Милошу Земану, одержавшему победу в первом туре президентских выборов в Чехии, следует провести «инвентаризацию» в своем окружении и избавиться от ряда скомпрометированных сотрудников, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Господин президент чересчур лоялен к своим ближайшим сотрудникам», – заявил Бабиш в эфире TV Prima. Чешский премьер отметил, что на месте действующего главы республики он бы «провел определенную инвентаризацию того, что за пять президентских лет на Пражском граде произошло», в том числе разобрал «аферы и споры», передает РИА «Новости».

Бабиш обвинил главу канцелярии президента Вратислава Мынаржа в причастности к аферам с имуществом, а также раскритиковал работу советника Мартина Нейедлы. Премьер Чехии посоветовал Земану расстаться с ними еще до второго тура выборов главы республики.

При этом Бабиш сказал, что и во втором туре президентских выборов намерен голосовать за Земана, но вполне себе представляет и возможное сотрудничество с Драгошем как главой государства.

Напомним, Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участках набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов. Помимо Земана в первый тур прошел экс-председатель Академии наук Чехии Йиржи Драгош.

Второй тур выборов состоится 26-27 января.