Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участках набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, сообщает чешское телевидение.

Помимо Земана, в первый тур прошел экс-председатель Академии наук Чехии Йиржи Драгош, который набрал 26,3% голосов избирателей, передает ТАСС.

Второй тур выборов состоится 26-27 января 2018 года.

По предварительным данным, в первом туре за Земана отдали свои голоса 1,87 млн человек, за Драгоша проголосовали 1,125 млн человек.

Действующий президент республики победил во всех 13 краях страны.

Остальные семь претендентов на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов.

Явка на первом туре выборов составила 61,6% избирателей.

Земан возглавляет Чехию с 26 января 2013 года. Он одержал победу во втором туре первых в стране всенародных прямых выборов президента, набрав 54,80% голосов. До этого был премьер-министром Чехии.

Действующий лидер Чехии систематически выступает с критикой политики Брюсселя и Вашингтона. В то же время он выражал поддержку проекта газопровода «Северный поток-2».