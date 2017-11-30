Виктор Ан написал крайне возмущенное письмо в МОК

Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан обратился с открытым письмом к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором выразил возмущение относительно того, что причина его недопуска на Олимпиаду-2018 до сих пор не названа.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», – передает РИА «Новости» слова Ана.

Он также выразил надежду, что МОК озвучит причину недопуска для того, чтобы спортсмен мог отстоять свои честь и достоинство и оправдать доверие болельщиков и соперников.



«Я изучил критерии, которыми она (комиссия) руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке не допущенных до Олимпийских игр», – заявил Ан.

Напомним, ранее МОК не допустил на ОИ-2018 нескольких лидеров сборной, в том числе шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова.