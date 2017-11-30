Андроид София вышла из строя после вопроса об украинской коррупции

В Украинском доме в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, в работе человекоподобного робота Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

«У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса «что делать с коррупцией на Украине» сломался скрипт и подвис процессор», – написала Шкрум в Facebook.

Напомним, ранее на вопрос главы Сбербанка Германа Грефа о том, как преодолеть скептическое отношение людей к увеличению роли роботов в их жизни, человекоподобный робот София предложила участникам Всемирного экономического форума в Давосе снимать поменьше фильмов, в которых роботы представлены в негативном свете.