Андроид София рассказала Грефу о вреде «Терминатора»

Человекоподобный робот София предложила участникам Всемирного экономического форума в Давосе снимать поменьше фильмов, в которых роботы представлены в негативном свете.

Такой ответ София дала на вопрос главы Сбербанка Германа Грефа о том, как преодолеть скептическое отношение людей к увеличению роли роботов в их жизни, передает ТАСС.

«Нам свойственно настороженно относиться ко всему новому, к тому, что может сломать существующий привычный уклад нашей жизни. Что я могла бы предложить – это, возможно, снимать поменьше фильмов вроде «Терминатора», – сказал андроид гостям бизнес-завтрака Сбербанка в рамках форума, посвященного технологии искусственного интеллекта.

Ранее на конференции «Инвестиционная инициатива будущего» в октябре 2017 года роботу уже задавали подобный вопрос – модератор дискуссии поинтересовался, как София относится к злым роботам, которые мечтают уничтожить человеческую расу, как в фильме «Бегущий по лезвию 2049».

В ответ андроид пошутил, что людям следует смотреть меньше голливудских фильмов и не читать Илона Маска. София добавила, что хочет быть как люди, и продемонстрировала возможность плакать и смеяться.

Робот София разработан и произведен гонконгской компанией Hanson Robotics. Он много путешествует и демонстрирует возможности искусственного интеллекта.

В январе фото Софии было помещено на обложку юбилейного выпуска журнала о моде и стиле Stylist.