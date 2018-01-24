На обложку глянцевого журнала впервые поместили робота

Юбилейный 400‐й выпуск еженедельного журнала о моде и стилистике Stylist полностью посвятили современным технологиям и поместили на его обложку портрет андроида.

На обложку поместили портрет андроида Sophia – первого робота с искусственным интеллектом, сообщает издание Pressgazette.

Редакция издания заверяет, что все фотографии для журнала выполнили дроны, макияж моделям накладывали роботы, а шрифт для нового выпуска был создан нейросетью, хотя на опубликованном в Facebook видео видно, что макияж самой Софии накладывали обычные гримеры, а фотографировал ее профессиональный фотограф.

«Наша зависимость от технологий увеличивается, но это одновременно и проблема, и невероятный шаг вперед, который демонстрирует мощность искусственного интеллекта. Все издания переходят к роботам. Естественно смотреть в будущее, когда мы развиваемся», – заявила главный редактор журнала Сьюзен Райли.