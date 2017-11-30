Дочь маршала Жукова высказалась о «Смерти Сталина»

Прокат британской комедии «Смерть Сталина» в России стоит запретить, заявила младшая дочь маршала СССР Георгия Жукова Мария Жукова.

По мнению дочери советского маршала, решение Минкульта об отзыве прокатного удостоверения является верным, передает ТАСС.

«Это отвратительный фильм и издевательство над нашей историей, над нашими героями, в частности над моим отцом. То, как там показаны все советские люди, просто оскорбительно. В первую очередь – для потомков тех лиц, которые там представлены, а также для ветеранов войны», – заявила Жукова.

Она считает, что фильм является «провокацией», учитывая, что выход британской комедии «был приурочен к 75-й годовщине окончания Сталинградской битвы».

«Я просто возмущена до глубины души», – подчеркнула Мария Жукова, добавив, что, по ее мнению, прокат фильма «Смерть Сталина» стоит запретить.

«У нас есть молодые люди, которые не в состоянии разобраться во всех перипетиях нашей истории. Они судят порой превратно – им уже хорошо промыли мозги за последние 25 лет. Поэтому я считаю, что показывать такое кино очень опасно в плане воспитания подрастающего поколения», – сказала дочь советского маршала, добавив, что «воспитывать молодежь надо на патриотических примерах и на фильмах, которые основаны на реальных событиях».

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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По словам Марии Жуковой, персонаж ее отца в фильме «Смерть Сталина» абсолютно не похож на Георгия Жукова, в том числе и потому, что «он употребляет просто неприличные выражения на уровне мата».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение.

Ранее в четверг сообщалось, что Минкульт предупредил кинотеатры, об ответственности за показ фильма. До этого стало известно о появлении первых отзывов зрителей на фильм «Смерть Сталина». Накануне сообщалось, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на киноленту.