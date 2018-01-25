Появились первые отзывы зрителей на «Смерть Сталина»

Одна из первых зрительниц британской комедии «Смерть Сталина» назвала фильм «жутким в смысле восприятия».

На видео, распространенном Telegram-канатом LIFE SHOT, пожилая женщина заявила, что фильм «Смерть Сталина» показался ей жутким и несмешным.

«Мне было абсолютно не смешно», – заявила женщина, добавив, что по ее мнению, в картине показана «почти правда».

Она также выразила сожаление, что фильм «сняли англичане, а не мы». На вопрос, почему женщина пошла на показ фильма, она ответила: «Потому что запретили».

О том, где проходил показ британской комедии, не сообщается.

Ранее Миникульт предупредил кинотеатры, что они понесут ответственность за показ фильма «Смерть Сталина», если факт показа подтвердится. До этого собщалось, что вечером в четверг в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начался показ фильма. Накануне стало известно, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на фильм.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение.