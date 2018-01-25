В Москве начали показ «Смерти Сталина»

В кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте в 16.55 начался показ британского сатирического фильма «Смерть Сталина», по которому ранее Министерство культуры приняло решение об отзыве прокатного удостоверения.

Зал заполнен на две трети, при этом билеты на «Смерть Сталина» раскуплены на ближайшие дни, сообщают «Ведомости».

Издание отмечает, что показ фильма без прокатного удостоверения грозит административным штрафом в 50 тыс. – 100 тыс. рублей. Повторное нарушение может грозить приостановкой работы кинотеатра на срок до 90 дней.

Накануне сообщалось, что московские кинотеатры «Пионер», «Киномакс» и «Синема Стар» продолжают продавать билеты на фильм, утверждая, что прокатное удостоверение продолжает действовать.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение. В картине были выявлены признаки «идеологической борьбы». Отметим, что в Кремле заявили, что отзыв прокатного удостоверения у киноленты не является проявлением цензуры.