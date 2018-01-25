Кремль не увидел цензуры в отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

В Кремле не согласны с мнением, что отзыв прокатного удостоверения у киноленты «Смерть Сталина» является проявлением цензуры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил о необходимости обсуждать предложение о создании в России специального органа по выдаче прокатных удостоверений фильмам вместо министерства культуры.

«Есть инициатива, нужно ее обсуждать. Другое дело менять один орган на другой орган, опять же – насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии все-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране», – сказал Песков.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», так как в картине были выявлены признаки «идеологической борьбы».