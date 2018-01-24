Кинотеатры продолжили продавать билеты на «Смерть Сталина»

Московские кинотеатры «Пионер», «Киномакс» и «Синема Стар» продолжают продавать билеты на британскую сатирическую картину «Смерть Сталина», утверждая, что прокатное удостоверение продолжает действовать, сообщают СМИ.

«Пионер» продает билеты на два ежедневных сеанса «Смерти Сталина», в расписании двух других названных сетей кинотеатров фильм также остается, сообщают «Ведомости».

Представитель «Пионера» заявил, что продажа билетов проходит в полном соответствии с законодательством, так как «в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать».

Представитель компании-прокатчика картины «Вольги» поясняет, что фирма не получала документов от Минкультуры по отзыву прокатного удостоверения фильма. В ведомстве заявили, что уведомление об этом было направлено прокатчику во вторник. В то же время в реестре министерства нет отметок об отмене прокатного удостоверения.

Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» после того, как ряд деятелей культуры, в том числе режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко раскритиковали картину. При этом Армандо Ианнуччи, режиссер фильма, уверяет, что русские зрители, посмотревшие фильм, сочли его смешным и правдивым.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг фильма «Смерть Сталина» в России.