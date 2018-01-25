Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры предупредило кинотеатры о том, что они понесут ответственность за показ фильма «Смерть Сталина», у которого отозвали прокатное удостоверение, если факт показа подтвердится, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минкультуры подчеркнули, что 23 января было принято решение отозвать прокатное удостоверение у фильма и об этом был уведомлен прокатчик картины – ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ». «Тем не менее в некоторых кинотеатрах, согласно сообщениям СМИ, идут показы картины», – говорится в сообщении на сайте Минкультуры.

Отмечается, что если факт показа фильма без прокатного удостоверения подтвердится, то в отношении кинотеатра возбудят дело об административном правонарушении.

В ведомстве указали, что по закону «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» за показ фильма без прокатного удостоверения грозит ответственность в соответствии с законодательством страны.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Между тем вечером в четверг в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начался показ британского сатирического фильма «Смерть Сталина».

Накануне сообщалось, что ряд московских кинотеатров продолжают продавать билеты на фильм, так как прокатное удостоверение якобы продолжает действовать.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение.