Кинотеатр решил показывать «Смерть Сталина» вопреки предостережениям властей

Показ фильма «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» состоится в 21.30, несмотря на отзыв прокатного удостоверения, сообщили в кассах кинотеатра.

«В расписании он стоит. Сеанс состоится», – цитирует ТАСС представителя кинотеатра.

Миникульт предупредил кинотеатры, что они понесут ответственность за показ фильма «Смерть Сталина», если факт демонстрации картины подтвердится.

В четверг стало известно о появлении первых отзывов зрителей на фильм «Смерть Сталина». До этого сообщалось, что вечером в четверг в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начался показ фильма. Накануне стало известно, что несколько московских кинотеатров продолжают продавать билеты на картину.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг фильма, у которого Минкульт отозвал прокатное удостоверение.