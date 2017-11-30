ФАС предложила способ отучить россиян от «Боярышника»

В заключении на проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни Федеральная антимонопольная служба предложила добавлять в дешевые спиртосодержащие жидкости рвотные вещества.

В опубликованных замечаниях по проекту говорится, что проблему потребления спиртосодержащей продукции (такой, как «Боярышник») можно решить не полным ее запретом, а иным способом.

«Например, путем добавления к такой продукции компонентов, вызывающих рвотный рефлекс», - предлагается в тексте документа.

О том, что ФАС отклонила проект стратегии ЗОЖ на период до 2025 года, сообщалось ранее в четверг.