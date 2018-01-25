ФАС отказалась согласовывать cтратегию ЗОЖ Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года Минздрава из-за противоречий в документе, сообщили в ведомстве.

В ФАС отметили, что разработчики Стратегии не представили анализ и оценку мер, направленных на ограничения потребления сигарет, поэтому в ведомстве не видят оснований для дальнейшего ужесточение антитабачных мер, передает ТАСС.

Кроме того, ФАС не поддержал увеличение акцизов на алкоголь, так как считает, что это лишь приведет к росту контрафакта.

В ведомстве заявили также, что употребление здоровых продуктов питания во многом зависит от материального благосостояния людей, а не от содержания в потребительской корзине тех или иных продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве предложили ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, при которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и в печатных иллюстрациях, такие меры предлагаются в разработанной ведомством Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2020 года.