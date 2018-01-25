Максимальная ставка по вкладам снизилась до исторического минимума

Среднее значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти крупнейших по привлечению депозитов населения банков обновило исторический минимум, снизившись за вторую декаду января 2018 года на 0,13% годовых до 7,115%, следует из данных ЦБ.

Предыдущий исторический минимум был отмечен в третьей декаде сентября 2017 года – тогда он составил 7,235%, сообщают «Ведомости».

В расчет входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Основными факторами изменения ставок по депозитам оказались снижение в декабре ключевой ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта, а также насыщение банковского сектора. Ожидается дальнейшее падение максимальной ставки.

Отметим, что с ноября ЦБ обращает особое внимание на банки, чьи ставки по вкладам более чем на 2% превышают среднюю максимальную ставку по топ-10.