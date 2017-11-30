МОК пообещал расследовать провокации в адрес России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) будет расследовать любые провокации в адрес России на Олимпиаде-2018, в том числе касательно использования российского флага, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В рамках встречи с рабочей группой МОК затрагивали тему возможных провокаций на Играх в адрес России – как с флагом страны, так и в других вопросах. В этом контексте МОК заверил нас, что все возможные случаи будут рассматриваться индивидуально и очень тщательно», – передает ТАСС слова Позднякова.

Напомним, ранее в МОК заявили, что болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхенчхане, это может быть расценено Международным олимпийским комитетом как организованная политическая демонстрация.