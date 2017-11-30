«Нафтогаз» засекретил решение Стокгольмского арбитража о «победе» над Газпромом

«Нафтогаз Украины» засекретил решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с Газпромом, объяснив это тем, что не хочет дать российской компании повод «отказаться от исполнения решения».

В ответе «Нафтогаза» на запрос «Украинских новостей» сообщается, что текст решения Стокгольмского суда содержит развернутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях, однако в самом контракте прописана норма о его конфиденциальности.

«В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение. Потому нельзя исключать возможность использования в будущем подобной стратегии со стороны ПАО «Газпром», – говорится в ответе «Нафтогаза».

Впрочем, с текстом решения арбитража, судя по всему, не ознакомились и в администрации президента, правительстве Украины, а также в министерстве юстиции страны, которое обычно сопровождает украинскую сторону в международных судах. Не располагают информацией о подробностях судебного решения и в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. Во всех этих ведомствах на запрос СМИ сообщали об отсутствии данной информации и переправляли запрос в «Нафтогаз».

22 декабря арбитраж Стокгольма удовлетворил большую часть требований Газпрома к украинскому «Нафтогазу». Суд согласился с доводами Газпрома по пересмотру цены с мая 2011 по апрель 2014 года и взысканию переплаты в 14 млрд долларов, обязал «Нафтогаз» уплатить Газпрому просроченную задолженность за поставки газа в 2,018 млрд долларов и проценты. Также арбитраж потребовал от украинской компании с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров российского газа в год.