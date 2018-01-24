В Ногинске загорелся склад с пластиком на площади 1 тыс. кв. метров

Пожар произошел в Ногинском районе Подмосковья на складе с пластиком и бумагой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 9.45 мск поступила информация о пожаре по адресу: Ногинский район, поселок Молзино, улица Советская, дом 45», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщили в экстренных службах области, пожар распространился на площади 1 тыс. кв. метров, из здания были эвакуированы 11 человек, пострадавших нет.

Тушение пожара проходит по второму, повышенному номеру, к месту направлены дополнительные силы пожарных.

На место направлена мобильная лаборатория, чтобы измерить содержание вредных веществ в воздухе.

Напомним, 22 января 2018 года пожар в жилом доме в центре Москвы унес жизни трех человек; пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти.