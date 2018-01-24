В Ногинске загорелся склад с пластиком на площади 1 тыс. кв. метров

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24 января, среда | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Бывшего врача американских гимнасток осудили на 175 лет тюрьмы
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр
«Единой России» предложили новые варианты названия
Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников
Американцы стыдятся своего голода
Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети
Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века
Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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«Гордые руссокомментаторы и руссоблогеры» надувают щеки на бедолаг украинцев
Текст дня, лучшие материалы блогосферы
Че, позабыли уже всю свою собственную «майданную эпопею», скукожившую Россию вашу, за которую ваши предки в отечественных войнах воевали? Вы вспомните, вспомните, прежде чем злорадствовать теперь по поводу своих украинских соседей. Подробности...
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Россия вернула себе сословие воинов
Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
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На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон
На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нетПодробности...
Девятиклассник напал на школу в Бурятии
Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окнаПодробности...
Путин окунулся в прорубь
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянинПодробности...
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